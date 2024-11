Tottenham vence Aston Villa (4-1) de virada com 2 gols de Solanke

O Tottenham venceu o Aston Villa de virada (4-1) graças a um segundo tempo espetacular, neste domingo (3) no seu estádio em Londres, onde os 'Spurs' fizeram a diferença, especialmente com dois gols do atacante Dominic Solanke.

O time da capital inglesa subiu para a sétima posição com 10 rodadas disputadas, o que impediu que o Villa (5º) de Unai Emery passasse a semana no pódio da tabela.

A partida foi uma clara amostra da crônica irregularidade do Tottenham, capaz do melhor e do pior, mesmo durante um mesmo jogo.