Negociações da COP29 enfrentam a sombra das eleições nos Estados Unidos

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de completar 79 anos, não comparecerá à COP29 de Baku para se concentrar na reunião de cúpula do G20 que o país receberá ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro.

As dificuldades orçamentárias dos países mais ricos e o desempenho irregular das energias renováveis explicam as complicações para as negociações na COP29.

Outra grande conferência internacional, a COP16 de Cali, dedicada à biodiversidade, terminou no sábado sem um acordo para aumentar a 200 bilhões de dólares (1,14 bilhão de reais) por ano os gastos com medidas de proteção ao meio ambiente.

