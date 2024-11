Pelo menos 25 mortos em naufrágio perto das ilhas Comores, diz OIM

Pelo menos 25 pessoas morreram no oceano Índico entre o arquipélago de Comores e a ilha francesa da Mayotte após sua embarcação naufragar, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Leste e Chifre da África nesta segunda-feira (4).

"A OIM Comores lamenta a morte de pelo menos 25 pessoas após o naufrágio deliberado de sua embarcação provocado por traficantes em frente às ilhas Comores, entre Anjouan e Mayotte, na noite de sexta-feira", declarou a agência da ONU em um comunicado.

Cinco pessoas foram resgatadas por pescadores na manhã de sábado.