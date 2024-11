Foto inédita de 2013 mostra autor de atentado como chaveiro pacato em SC

A jornada do fotógrafo cobriu 23 cidades. O périplo gerou o catálogo Retratos do Comércio, um álbum com fotos de comerciantes publicado em 2014, com apoio do Sesc-SC e recursos do Prêmio Elisabete Anderle de Artes Visuais, da Fundação Catarinense de Cultura.

Francisco Wanderley Luiz, que morreu ao explodir uma bomba no STF, em foto de 2013 Imagem: Álvaro Azevedo Diaz

O fotógrafo se lembra da boa acolhida dos mais de 300 retratados. Para cada comerciante, uma única imagem — em pose fotográfica, numa câmera de chapa, com revelação artesanal.

"O projeto desde o início se propôs a investigar a pose dos trabalhadores do comércio em um dos estados mais ricos da federação e oferecer um entendimento mais amplo dessa atividade no mundo contemporâneo", escreveu Álvaro na revista Punctum, da UFSC. "Por trás das imagens, há um contexto de globalização, tecnologia da informação, mídia, do deslocamento dos trabalhadores do campo para a cidade e outros fatores determinantes para uma compreensão mais abrangente do presente e do futuro desse segmento."

A lembrança sobre Francisco é de um profissional conhecido na cidade. "Havia um roteiro prévio feito pelo Sesc que incluía a foto com o chaveiro. Localmente, ele era conhecido, Rio do Sul é uma cidade pequena e todos se conhecem."

A radicalização política não estava no radar. 2013, ano da foto com o chaveiro Francisco, é considerado, com suas "jornadas de junho", o grau zero para o nascimento da nova e extremada direita brasileira.