Horário da apuração das eleições dos EUA: veja que horas começa e acaba

A apuração dos votos não acontece de forma imediata. Embora o vencedor normalmente seja projetado na noite da eleição, em 5 de novembro, a votação formal dos delegados do Colégio Eleitoral ocorre em dezembro, quando eles se reúnem em seus estados para confirmar o resultado.

Caso haja um empate ou um candidato não atinja a maioria necessária, a decisão passa à Câmara dos Deputados, onde cada estado tem direito a um voto. Este procedimento foi aplicado apenas duas vezes na história dos EUA: em 1800 e 1824.

Nos Estados Unidos, a escolha do presidente não ocorre de maneira direta pelo voto popular. Em vez disso, os candidatos buscam assegurar a maioria dos 538 votos disponíveis no Colégio Eleitoral distribuídos por estado, sendo necessário obter 270 votos para conquistar a vitória. Apenas os estados de Maine e Nebraska adotam um sistema distinto, onde alguns delegados votam de acordo com os resultados distritais, enquanto outros representam o estado como um todo.