BCB se prepara para aumentar novamente a Selic

A economia brasileira cresceu 3,3% no segundo trimestre de 2024 na comparação anual. O mercado prevê que o PIB crescerá 3,10% ao longo do ano.

O desemprego, por sua vez, caiu para 6,4% no trimestre julho-setembro, uma redução de 0,5 ponto percentual face ao trimestre anterior (abril-junho), quando se situou em 6,9%.

O anúncio da autoridade monetária coincidirá com as reuniões do Federal Reserve (banco central) dos Estados Unidos para debater a redução das taxas de juros, no contexto de eleições presidenciais acirradas.

- "Liberdade" nas decisões -

Depois de um ano com a taxa em 13,75%, em agosto de 2023, com a moderação dos preços, a autoridade monetária iniciou uma redução progressiva da Selic até junho de 2024, quando atingiu 10,50%, onde permaneceu inalterada até setembro.

Naquele mês, o Banco Central elevou a taxa em 0,25 ponto percentual.