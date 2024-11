Controversos acampamentos para perder peso são sucesso na China

Estes tipos de acampamentos são cada vez mais populares na segunda maior economia do mundo, onde as autoridades consideram a obesidade "um grande problema de saúde pública".

De acordo com um relatório de 2020 da Comissão Nacional de Saúde (NHC), mais de 50% da população está com sobrepeso ou obesa.

No entanto, os acampamentos não estão isentos de controvérsias. No ano passado, uma 'influencer' de 21 anos morreu enquanto participava de um deles no norte da China.

Outras atividades em Chengdu incluem caminhadas rápidas, com instrutores observando os participantes para que não parem nas barracas de comida.

"É provável que algumas pessoas queiram comprar comida escondido", conta Yang Chi'ao, que progrediu no circuito de 10 quilômetros. "Há um ou dois meses, talvez eu me sentisse muito cansada", admite.

No acampamento, as regras são rígidas e é proibido sair entre segunda e sábado, exceto em "circunstâncias especiais".