Oposição 'esmagada' no Azerbaijão dias antes da COP29

Grupos internacionais de defesa dos direitos humanos pediram à ONU e ao Conselho da Europa que "aproveitem a dinâmica da COP29" para "pôr fim à perseguição das vozes críticas" no Azerbaijão.

Kenan Khalilzade, da organização ecologista Ecofront, de Baku, afirma que os preparativos da COP29 deram lugar a "pressões governamentais" crescentes sobre os ambientalistas.

Ele mesmo afirma que foi brevemente preso no ano passado durante uma manifestação em Soyudlu, um povoado remoto do oeste do país.

Em 2023, a polícia disparou balas de borracha e lançou gas de efeito lacrimogêneo contra cidadãos que se manifestavam contra a construção de um tanque destinado a recolher os resíduos tóxicos de uma mina de ouro próxima.

Vários manifestantes foram presos como parte da repressão violenta, e Soyudu ficou fechada pela polícia durante semanas.

"A polícia ameaçou adotar medidas severas se algum dia eu tentasse retornar a Soyudlu", conta Khalilzade à AFP.