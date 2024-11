Musk e X são epicentro da desinformação sobre eleições nos EUA, dizem especialistas

Um representante do X disse que o recurso Notas da Comunidade da empresa, que permite que os usuários acrescentem contexto adicional às publicações, é mais eficaz para ajudar as pessoas a identificar conteúdo enganoso do que as tradicionais sinalizações sobrepostas às postagens.

Desde que assumiu o controle da empresa anteriormente conhecida como Twitter, Musk reduziu a moderação de conteúdo e demitiu milhares de funcionários. Ele declarou apoio ao ex-presidente Donald Trump, que está em uma disputa excepcionalmente acirrada contra a candidata democrata Kamala Harris pela Presidência dos EUA.

O enorme alcance de Musk, com quase 203 milhões de seguidores, ajuda a permitir "efeitos em cadeia" nos quais o conteúdo do X pode saltar para outras mídias sociais e plataformas de mensagens, como Reddit e Telegram, disse Kathleen Carley, professora de Ciência da Computação da Universidade Carnegie Mellon e especialista em desinformação. "O X é um canal de uma plataforma para outra", disse.

Pelo menos 87 das publicações de Musk este ano promoveram afirmações sobre a eleição dos EUA que os verificadores de fatos classificaram como falsas ou enganosas, acumulando 2 bilhões de visualizações, de acordo com o relatório do Center for Countering Digital Hate.

Na Pensilvânia, um dos sete principais Estados decisivos, alguns usuários do X se aproveitaram de casos de administradores eleitorais locais que sinalizaram formulários de registro de eleitores incompletos que não seriam processados, apresentando falsamente os eventos como exemplos de interferência eleitoral, disse Philip Hensley-Robin, diretor executivo da Common Cause na Pensilvânia, durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

A Common Cause é uma organização apartidária que promove um governo responsável e o direito ao voto.