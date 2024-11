Brasileiro, delegado da PF é eleito secretário-geral da Interpol

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e outras autoridades brasileiras estavam presentes na assembleia. Além de Lewandowski, compareceram o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A Assembleia Geral reúne dirigentes de 196 países membros.

"É um grande orgulho ter um brasileiro na chefia da Interpol", disse o ministro, em entrevista à GloboNews. É uma organização importantíssima que congrega 196 países, mais países do que a própria ONU. O Valdecy, além de ser um dos nossos melhores policiais, tem uma experiência internacional muito grande. Ele será o primeiro brasileiro e o mais jovem dirigente na história da Interpol."

Na quarta-feira (6), haverá uma cerimônia de posse para Urquiza, que assumirá as atividades da Interpol na quinta. Ele continua como delegado da Polícia Federal, mas passará a se dedicar com exclusividade às atividades como secretário-geral da Interpol.

O encontro termina no dia 7 de novembro com a eleição das sedes para as próximas assembleias, que ocorrerão em 2026, 2027 e 2029. Segundo a Polícia Federal, as reuniões tem como objetivo a cooperação internacional e combate ao crime organizado.

Quem é o delegado da PF

A eleição de Urquiza reflete a prioridade atribuída pelo governo brasileiro ao combate ao crime organizado transnacional, segundo a Polícia Federal. O mandato dura cinco anos e é válido a partir de 2025. "Trata-se da primeira vez, em cem anos de história da Interpol, que a organização será comandada por nacional de um país em desenvolvimento", informou em nota a Polícia Federal.