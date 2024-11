Biden fala com Lula antes de viajar ao Brasil para G20 e visita à Amazônia

Os dois falaram sobre "os preparativos" do G20 e acordaram permanecer em contato "estreito" sobre temas regionais e globais.

Biden e Lula terão uma reunião no contexto do fórum que reúne as 20 economias avançadas e emergentes mais importantes do mundo, previsto para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.

O democrata de 81 anos "vai desempenhar um papel de liderança no apelo ao G20 para trabalhar em conjunto para enfrentar desafios globais como a fome e a pobreza, a mudança climática, as ameaças à saúde e o peso da dívida dos países em desenvolvimento", detalha a Casa Branca.

Lula vai aproveitar a reunião para abordar a crise provocada pelo aquecimento global e sua proposta de estabelecer um imposto sobre as grandes fortunas para combater a pobreza.

O presidente americano chegará ao Brasil no dia 17 e irá a Manaus para falar de aquecimento global, um tema que Trump considera uma "farsa".

Na capital do Amazonas, Biden se reunirá com "líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger este ecossistema crítico", no que será a primeira visita deste tipo de um presidente americano em exercício, segundo a nota.