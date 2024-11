Milhares de indianos se banham nas águas sagradas e poluídas do rio Yamuna

"Nada pode acontecer comigo, Deus cuidará de tudo", continuou.

Com o ritual do Chhath Puja, todo mês de novembro os hindus prestam homenagem ao deus do sol, Surya, por meio de celebrações que culminam com um banho no Yamuna.

Dedicado à natureza, o culto Chhath tornou-se, ao longo dos anos e do crescimento excessivo da grande cidade indiana, um exemplo da alarmante degradação do meio ambiente.

Durante todo o ano, Nova Délhi e os seus 30 milhões de habitantes vivem em meio a uma nuvem tóxica de fumaça industrial, agrícola e de veículos, que atinge o seu pico com a chegada do inverno.

O Yamuna, afluente do Ganges, é coberto por uma espessa espuma branca igualmente prejudicial, uma espécie de "sopa química" composta por fertilizantes e detergentes despejados sem restrições.

Embora o município tente diluir essa espuma com toneladas de dispersantes, nada muda e o rio permanece coberto pela sua crosta branca.