Musk com tudo! Vitória de Trump torna bilionário um grande barão da mídia

Agora Trump promete que vai entregar parte do governo para Musk. A parte que ele controla o orçamento. E vocês achando que o Lira, nosso Arthurzito da Câmara frigorífica, que tem poder?

O que exatamente Trump está prevendo para a Tesla? Tesla, a fábrica de carros elétricos de Musk, que é o verdadeiro ativo que o torna um dos homens mais ricos do mundo.

Só sei que Trump prometeu que vai mesmo é incentivar a indústria do petróleo. O Musk, quando entrevistou o Trump no X, chegou a dizer que sabia que era preciso muito tempo ainda de carro movido a petróleo antes de se ter só carros elétricos. Mas vamos combinar: Trump simplesmente não quer carros elétricos. Trump não quer combater mudanças climáticas. E foi financiado fortemente pela indústria do petróleo e prometeu que vai produzir mais petróleo que os árabes.

Só que nesse exato momento em que fechamos esta cartinha, as ações da Tesla sobem mais de 14% na bolsa americana, diz nosso editor de negócios aqui.

E o clima?

Bom, o clima talvez tenha alguma chance porque estava lendo hoje no New York Times que a lei que o Biden fez para incentivar a indústria da energia verde dificilmente será derrubada pelos republicanos porque tem muita gente ganhando dinheiro com essa indústria e que muitos empregos foram gerados. Além disso, muitos estados votaram leis climáticas nesta eleição. Só resta saber quantas meia dúzias de estados americanos estão mesmo preocupados com o clima.