ONU espera finalmente regular créditos de carbono na COP29

Por exemplo, será impossível obter um crédito de uma floresta que já existe e armazena CO2 naturalmente. Para ter acesso a ele, novas medidas terão de ser tomadas para proteger o ecossistema do desmatamento ou para plantar árvores que permitam absorver mais dióxido de carbono.

Um dos novos textos também estabelece regras para o monitoramento de um projeto de sequestro de carbono: garantir, por exemplo, que as árvores sejam realmente plantadas ou que o desmatamento não tenha sido simplesmente transferido para outro lugar, ou ainda que sejam levados em conta os riscos de incêndio da floresta em questão, mesmo após a conclusão do projeto.

Para isso, propõe um fundo nos moldes de uma cooperativa de seguros: uma porcentagem dos créditos será reservada para cada projeto e, se a floresta queimar, os títulos correspondentes serão cancelados.

Outro texto também fortalece os direitos das populações locais, que poderão contestar iniciativas lançadas em seu território.

No entanto, Crook tem dúvidas sobre vários termos que "podem ser interpretados de forma diferente", em particular com relação a um risco central: como garantir que o CO2 será armazenado por longos períodos.

- Decisão em Baku? -

As empresas que compram créditos no chamado mercado "voluntário" (em oposição a qualquer obrigação legal) para tornar sua imagem mais verde estão aguardando ansiosamente esse novo mecanismo, que deve se tornar "a nova referência", disse Karolien Casaer-Diez, especialista da South Pole, uma consultoria que também desenvolve projetos de redução de emissões e vende esses créditos.