Europa não tem capacidades militares suficientes para protegerse, afirma un estudio

A Europa não tem capacidades militares e de defesa suficientes para se proteger de ataques externos, apesar do aumento dos gastos após a invasão da Ucrânia por tropas da Rússia, afirma o estudo de um instituto britânico publicado nesta sexta-feira.

Após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, muitas pessoas no continente questionam se o magnata republicano manterá o apoio militar à Ucrânia e pedem o reforço das capacidades de defesa da Europa.

As principais Forças Armadas europeias "continuam com falta de pessoal, muitas continuam perdendo tropas sem incentivar de maneira suficiente as gerações mais jovens a se envolverem", afirma o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS).