Juiz declara ilegal plano de Biden que favorece migrantes casados com americanos

Um juiz federal do Texas declarou ilegal um programa do governo do presidente Joe Biden que acelera o processo de obtenção de status legal para cônjuges estrangeiros de cidadãos americanos, à medida que cresce a preocupação com as ameaças de deportação feitas pelo presidente eleito Donald Trump.

De acordo com a resolução emitida na quinta-feira (7) pelo juiz distrital J. Campbell Barker, o governo Biden "não tem autoridade legal" para implementar o programa 'parole in place', um duro golpe na política de imigração do presidente democrata, que deixará o cargo em janeiro de 2025.

O plano de Biden, "Keeping Families Together" (Mantendo as Famílias Unidas), foi lançado em junho e pretende beneficiar pelo menos meio milhão de imigrantes nos Estados Unidos.