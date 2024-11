Catar deixa de ser mediador na guerra em Gaza, diz fonte diplomática

De acordo com a fonte diplomática, o Catar já "notificou ambos os lados, Israel e Hamas, bem como a administração dos EUA sobre sua decisão".

"Os cataris disseram ao governo dos EUA que estariam prontos para voltar a participar da mediação quando ambas as partes (...) demonstrassem uma vontade sincera de voltar à mesa de negociações.

Um emirado rico aliado dos EUA, o Catar tem sido a sede do escritório político do Hamas há mais de dez anos.

Também foi o lar do ex-líder do grupo islamista, Ismail Haniyeh, que foi assassinado em 31 de julho em um ataque em Teerã atribuído a Israel.

O escritório do Hamas no Catar foi "aberto em 2012 em coordenação com o governo dos EUA, seguindo sua solicitação de ter um canal de comunicação" com o movimento, explicou um funcionário do Catar no início da guerra.

