Parlamentares do G20 defendem Inteligência Artificial, mas pedem regulação 'ética'

Os líderes parlamentares dos países do G20, exceto a Argentina, assinaram uma declaração no Brasil que defende a Inteligência Artificial como um meio de "promover o desenvolvimento sustentável", embora tenham advertido que ela deve ser regulada com uma abordagem "transparente, inclusiva, ética, responsável, confiável e centrada no ser humano", de acordo com um comunicado divulgado neste sábado (9).

O documento final da 10ª Cúpula dos Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), que terminou na sexta-feira no Congresso Brasileiro após três dias de discussões, concentrou-se em três objetivos: reforma da governança global, padronização da Inteligência Artificial (IA) e erradicação da pobreza.

A declaração será entregue aos líderes mundiais reunidos na Cúpula do G20, de 18 a 19 de novembro deste ano, no Rio de Janeiro.