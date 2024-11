Terremeto com potente réplica atinge sudeste de Cuba

"Eu estava deitado, achei que ia ser atingido por alguma coisa, todo mundo saiu para a rua", disse Dalia Rodriguez, uma dona de casa cuja residência sofreu danos em uma parede, sobre o segundo tremor.

"Essa seria a última coisa que poderia acontecer, não dormi ontem à noite tentando pegar água, nem uma gota, nada", acrescentou Rodriguez.

No centro de Santiago de Cuba, "as pessoas saíram rapidamente para as ruas porque o chão se moveu com muita força", disse à AFP Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro da cidade.

"Foi realmente muito forte, minha esposa está muito nervosa", acrescentou.

O tremor atinge a ilha quando o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3, que atingiu o oeste do território, deixando-o sem energia elétrica por quase dois dias.

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos.