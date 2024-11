Abelhas ajudam a resolver conflito entre elefantes e agricultores no Quênia

Adorado pelos turistas, que contribuem com cerca de 10% do PIB do Quênia, os elefantes são odiados pela maioria dos agricultores locais, que formam a espinha dorsal da economia do país.

O plano de proteção dos paquidermes foi um sucesso retumbante em Tsavo, onde o número de elefantes aumentou de cerca de 6.000 na década de 1990 para cerca de 15.000 em 2021, de acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS).

No entanto, a população humana também cresceu, invadindo pastos e rotas de migração de rebanhos.

Os confrontos por conta desta mudança estão se tornando a principal causa de mortalidade de elefantes, de acordo com o KWS.

Mwangome admite que ficou irritado com os protetores de elefantes quando lhe foi negada uma indenização pela perda de suas colheitas.

Entretanto, a raiva acabou quando a instituição de caridade Save the Elephants apresentou uma solução inesperada: afugentar um dos maiores animais da vida selvagem com alguns dos menores, a abelha africana.