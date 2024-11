Ataques de Israel matam dezenas em Gaza e no Líbano, diz Defesa Civil

Bombardeios israelenses mataram dezenas de pessoas em Gaza neste domingo (17), informou a Defesa Civil palestina, e também atingiram um edifício no centro de Beirute, capital do Líbano, um ataque que matou o porta-voz do grupo islamista Hezbollah.

Israel luta em duas frentes desde setembro, intensificando os ataques contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, após quase um ano de confrontos na fronteira, enquanto prossegue com a ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os bombardeios israelenses de domingo em Gaza mataram pelo menos 46 pessoas. O ataque com o maior número de vítimas, que aconteceu durante a madrugada em Beit Lahia, no norte do território, deixou 26 mortos, incluindo mulheres e crianças, e pelo menos 59 pessoas presas sob os escombros, afirmou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.