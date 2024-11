Hezbollah confirma morte do principal porta-voz em ataque israelense

O chefe de relações com a imprensa do Hezbollah foi morto em um ataque israelense em Ras al-Nabaa, no centro de Beirute, no Líbano, neste domingo (17), aumentando as tensões na região.

O que aconteceu

O ataque ocorreu em Ras al-Nabaa, na área central da capital libanesa, próxima a locais cristãos. Isso é considerado incomum para operações israelenses, geralmente realizadas nos subúrbios ao sul, segundo a Al Jazeera.

Mohammad Afif era uma figura-chave no Hezbollah, responsável por sua comunicação estratégica. Ele era conhecido por coordenar a mídia do grupo, além de ser conselheiro de Hassan Nasrallah, o falecido secretário-geral do grupo. A Al Jazeera destacou que Afif era essencial para disseminar mensagens do Hezbollah, além de organizar visitas de jornalistas.