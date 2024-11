Tomografias de múmias revelam o que egípcios faziam com órgãos dos mortos

A visão dos antigos egípcios da vida eterna é similar às nossas ideias sobre planos de previdência. É algo para o qual você se prepara, economiza dinheiro durante toda a sua vida, e espera que tenha o suficiente no fim para poder aproveitar. As adições são bastante literais — se você quer olhos, então precisa haver olhos físicos, ou ao menos uma alusão física a eles. J.P. Brown, curador sênior de antropologia do museu, em comunicado à imprensa.

O corpo de Chenet-aa foi colocado em uma cartonagem, ou seja, um invólucro similar a papel-machê (e, portanto, mais delicado que um caixão ou sarcófago). No entanto, até hoje não havia sido encontrado um ponto de entrada ou saída do corpo dali, o que intrigava os cientistas, já que a múmia parecia misteriosamente trancada.

Chenet-aa, (acima), teria ingerido muita areia acidentalmente e acabou desgastando os dentes -- diversos estavam faltando Imagem: Divulgação/Field Museum

Com os exames, contudo, os arqueólogos determinaram que as costuras estão nas costas de Chenet-aa. A cartonagem foi construída ao redor do corpo, com a múmia em pé, graças a um processo de umidificação dos materiais que foram moldados no formato do corpo. Com o invólucro pronto, ele foi cortado da cabeça aos pés, aberto sobre o corpo já enfaixado e costurado novamente. Para selar a costura, foi colocado um painel de madeira.

O perfil de Chenet-aa mostra mais dentes faltando Imagem: Divulgação/Field Museum

O importante Harwa, que virou bagagem extraviada

Considerada uma das múmias favoritas do time do museu, Harwa viveu na mesma época que Chenet-aa e teria sido um porteiro do celeiro real que morreu entre 40 e 45 anos. Apesar disso, suas tomografias revelam que ele não possui sinais de lesões físicas devido a trabalho repetitivo e o excelente estado de seus dentes reforçam a teoria e que ele possuía um importante status na época, além de acesso a alimentos de qualidade.