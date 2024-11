Jogador equatoriano Marco Angulo morre um mês depois de acidente de trânsito

O meio-campista equatoriano Marco Angulo, que jogava pela LDU, morreu em decorrência dos ferimentos que sofreu há um mês em um acidente de trânsito, informou o clube nesta terça-feira (12).

"Com profunda dor e tristeza, lamentamos informar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo", escreveu a LDU em sua conta na rede social X.

Angulo, de 22 anos, ficou gravemente ferido no dia 7 de outubro, ao sofrer um acidente em uma rodovia de Quito com seu carro, que era dirigido pelo também jogador e amigo Roberto Cabezas, do Independiente del Valle, que morreu no desastre.