Quinze réus morrem em novo confronto em prisão do Equador

Vídeos da AFP mostram um forte destacamento de policiais em outra parte da prisão e dezenas de presos sentados próximos uns dos outros e monitorados pelas forças de segurança.

As prisões equatorianas registraram dezenas de confrontos entre prisioneiros de gangues rivais do tráfico de drogas que disputam o poder. Esses confrontos deixaram mais de 460 prisioneiros mortos desde 2021, um dos piores massacres deste tipo na América Latina.

O SNAI indicou que após os "graves incidentes", a Penitenciária do Litoral, com cerca de 6.800 pessoas e a maior do país, ficou "sob controle absoluto" da força pública, incluindo os militares responsáveis pelas prisões.

"Um contingente significativo de militares e policiais foi destacado para garantir a segurança e prevenir novos incidentes", acrescentou.

