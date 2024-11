Trump indica Kristi Noem como chefe de Segurança Interna dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (12) a nomeação da governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, como chefe do Departamento de Segurança Interna, um cargo poderoso no centro das políticas de imigração rigorosas do republicano.

"Kristi tem sido muito firme na Segurança da Fronteira. Ela foi a primeira governadora a enviar soldados da Guarda Nacional para ajudar o Texas a combater a Crise na Fronteira de Biden, e eles foram enviados um total de oito vezes", declarou Trump em um comunicado.

bjt/jgc/rpr/am