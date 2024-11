Batalha pelo financiamento na COP29 é 'humilhante', diz líder interino de Bangladesh

O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, considerou nesta quarta-feira (13) que ter que lutar pelo financiamento na COP29 é "muito humilhante" para os países mais pobres, que sofrem as consequências da mudança climática sem serem os responsáveis por ela.

"Acho muito humilhante para as nações ter que pedir dinheiro para resolver (...) o problema que outros lhes causaram", disse o vencedor do Prêmio Nobel da Paz à AFP em uma entrevista à margem da cúpula do clima no Azerbaijão.

"Por que estamos sendo arrastados até aqui para negociar? Sabemos bem qual é o problema", acrescentou.