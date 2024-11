Matt Gaetz, um trumpista fervoroso no comando da Justiça Federal

O republicano Matt Gaetz é um dos congressistas mais polêmicos e criticados nos Estados Unidos, mas Donald Trump o escolheu nesta quarta-feira (13) como secretário de Justiça e procurador-geral, um cargo-chave, com o qual o recompensa por sua lealdade.

Aos 42 anos, esse congressista da Flórida, que costuma se posicionar na extrema direita radical, terá grande influência no Executivo. O anúncio do seu nome causou agitação, uma vez que Gaetz é odiado pelos democratas e até mesmo por parte dos republicanos.

Trump eliminou qualquer dúvida sobre qual será a missão do novo secretário: acabar com "a instrumentalização" do Judiciário, ou seja, tornar-se o braço armado da vingança do presidente eleito, que afirmou durante anos ser vítima de uma "caça às bruxas" orquestrada por um Judiciário politizado.