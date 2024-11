'Disseram para tirarmos nossas vidas se ameaçassem nos estuprar': os relatos de mulheres na guerra do Sudão

A guerra, um conflito entre dois generais respectivamente no comando do exército oficial e das forças paramilitares, provocou milhares de mortes desde abril de 2023 e o deslocamento de mais de 11 milhões, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O UNFPA citou o ministro da Saúde de Al Jazira, que mencionou relatos preliminares de 27 mulheres, dos 6 aos 60 anos, que foram estupradas ou agredidas no estado.

"Os casos são uma pequena parte da violência sexual generalizada na região", afirma um comunicado da agência.

Uma das histórias contadas pelo órgão fala sobre uma mulher que foi avistada pelos criminosos ao sair de casa para buscar comida.

"Dois soldados vieram checar quem ainda estava morando ali. Eles bateram na minha porta e perguntaram se tinha mais alguém comigo. Com medo, falei que estava sozinha. Eles pareciam estar procurando por guerreiros, então saíram", contou.

A mulher, que não teve o nome real divulgado, contou que os dois voltaram depois para cometer a violência sexual por dias, deixando-a sob a mira de uma arma. "Eles apontaram uma arma para mim. Falaram para eu não gritar nem falar nada", lembra. Ela fugiu do país com ajuda de uma amiga e nunca contou sobre o abuso para familiares.