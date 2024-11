Mulher grávida teve de guiar motorista de ambulância enquanto marido morria

Aaron Morris, de 31 anos, sofreu um acidente de moto enquanto voltava para casa. Durante o socorro, o motorista da ambulância recorreu à esposa da vítima, que estava grávida de 13 semanas, para saber o caminho do hospital mais próximo. As informações são do The Telegraph.

O que aconteceu

O homem de 31 anos estava de moto, indo encontrar com a esposa, quando sofreu o acidente. Era o aniversário da mulher, identificada como Samantha Morris. Ela estava grávida de 13 semanas. A ocorrência aconteceu em julho de 2022.

Samantha encontrou o marido deitado na rua, após o acidente. Ele estava consciente e respirando naquele momento. Imediatamente, ela começou a chamar pelo resgate. Foram várias ligações em busca de socorro.