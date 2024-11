'Ordem do futebol mundial vem mudando', diz Dorival antes de jogo com a Venezuela

"O futebol sul-americano cresceu muito de modo geral, se nós pegamos aí todas as escalações da maioria das equipes nos veremos jogadores espalhados por todas as equipes do mundo, fator que não acontecia há bem pouco tempo", afirmou Dorival.

"As equipes de ponta elas não tinham muito espaço para um crescimento, porém as equipes de embaixo começaram a ganhar um espaço interessante e importante. Isso tem igualado muito e tem feito com que os jogos sejam cada dia mais disputados", acrescentou.

Embora tenha advertido que a Seleção ainda está em formação, Dorival afirmou que a equipe está evoluindo até o ponto em que quer chegar: um combinado "seguro", "forte" e equilibrado.

"Existe uma confiança muito grande por aquilo que estamos vendo nos treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo no campo", apontou.

- Time titular confirmado -

Depois de um desempenho ruim no início nas Eliminatórias, a Seleção ocupa a quarta colocação na tabela, que dá vaga direta para a Copa do Mundo, com 16 pontos, seis a menos que a líder Argentina.