Abolição da escala 6x1 é boia de salvação que governo demora a agarrar

Deputada estadual pelo PV, Lohanna França fez panfletagem na quarta-feira no interior de Minas Gerais pedindo às pessoas para assinarem a petição. As frases que ela ouviu de quem aceitou o panfleto são reveladoras:

* "Nossa! Minha filha trabalha nessa escala e agora que eu aposentei, preciso ficar com os meninos dela depois que eles saem da creche pra ela poder trabalhar. Até no sábado, aí é o dia todo!"

* "Meu filho ganhou um curso técnico aos sábados e não pôde fazer porque trabalha nessa escala"

* "Quando tem que ir ao médico tem que faltar no serviço - e descontam o dia se não tiver atestado"

Só o governo parece não ter percebido o alcance e a oportunidade. Ministro do Trabalho e ex-sindicalista, Luiz Marinho (PT) disse que não precisa de PEC. Que é assunto para ser decidido via convenções e acordos coletivos entre patrões e sindicatos. Ou seja, deixa como está.

Já o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) mostrou mais sensibilidade social para a redução da jornada: "É tendência no mundo inteiro".

Ninguém no governo chegou perto, porém, do senador bolsonarista Cleitinho (Republicanos-MG). Subiu à tribuna para lacrar: "Eu vi meu pai com 70 anos de idade, fazendo a escala 7×0. (...) E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já se deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia aos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi às apresentações que eu fiz quando eu era cantor; nunca ia. O meu pai não parava um dia para ele poder me ensinar a estudar. Sabe por quê? Não fazia, não é porque ele não queria, não. É porque ele não tinha tempo; é porque sempre trabalhou."

Segundo o colunista Tales Faria, do UOL, o ministro responsável pela articulação política do governo, Alexandre Padilha, está conversando com os deputados Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG). Ambos são autores de PECs para acabar com a escala 6x1.