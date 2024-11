Trump nomeia congressista Matt Gaetz como procurador-geral dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o congressista de direita da Flórida Matt Gaetz como procurador-geral, nesta quarta-feira (13), recompensando a lealdade de um aliado firme que o defendeu em suas batalhas legais e processos de impeachment.

"Poucas questões nos Estados Unidos são mais importantes do que acabar com a partidarização do nosso sistema de justiça," escreveu Trump nas redes sociais. "Matt vai acabar com o governo partidário... e restaurar a fé e confiança dos americanos, que foram profundamente abaladas, no Departamento de Justiça."

ft/md/am