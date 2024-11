Lobo solitário da praça dos Três Poderes é nascido do bolsonarismo golpista

Com efeito, o extremismo de matriz bolsonarista produziu o caldo para o nascimento e as ações dos lobos solitários. Já tivemos o primeiro, na quarta feira passada.

Daí, surge a necessidade imediata de campanhas preventivas. De valorização democrática e de difusão dos seus valores éticos, em especial contra a violência e em favor do estado de Direito, contra justiça privada.

O lobo solitário, é bom frisar, é adepto do extremismo, quer de direita, quer de esquerda. E, no Brasil, a polarização política golpista, antidemocrática, inspira as suas ações.

Depois do 8 de janeiro e em face dos o discursos do inconformismo, da fraude, da politização do STF, da anistia a Bolsonaro como se a sua condenação fosse injusta e da vitória do trumpismo a recordar a invasão do Capitólio, era previsível o surgimento de lobos sanitários.

Esses lobos solitários são sorrateiros, atacam covardemente e costumam se dar mal quando, pela empolgação e ansiedade, acabam, com explosão inesperada, indo para os ares.