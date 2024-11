Uma pessoa é encontrada morta após explosões perto do STF

Uma pessoa foi encontrada morta nesta quarta-feira (12) nas imediações do prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, depois que duas explosões foram registradas e o edifício foi evacuado, informaram as autoridades.

"Posso informar que há sim um corpo na frente do STF", disse à AFP um porta-voz da Polícia Federal.

O Supremo disse em comunicado que "ao final da sessão [...] dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança".