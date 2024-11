A luta contra a fome no Lula 3, entre avanços e desafios

De acordo com um relatório das agências das Nações Unidas especializadas em segurança alimentar mundial (Sofi 2024), o número de pessoas com insegurança alimentar moderada ou grave no Brasil caiu de 70,3 milhões em 2020-2022 para 39,7 milhões em 2021-2023, equivalente a 18,4% da população.

Sobre a insegurança alimentar grave no Brasil, o número caiu 85% no ano passado em comparação com 2022, segundo dados da ONU que o governo de Lula afirma ter obtido. A redução foi de 17,2 milhões para 2,5 milhões de pessoas (1,2% da população).

"Houve uma queda bastante acentuada, mas isso não quer dizer que a fome está resolvida, muito pelo contrário", alerta Rodrigo Afonso, conhecido como "Kiko", diretor-executivo da Ação da Cidadania.

- "Uma privação degradante" -

Foi na sede da Ação da Cidadania, que prepara mil quentinhas por dia, que Lula apresentou em julho sua proposta de aliança global contra a fome e a pobreza.

Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, o presidente fez um apelo para agir contra "a mais degradante das privações humanas".