Escolhas de Trump: duras em relação à migração, mas com desafios pela frente

Aaron Reichlin-Melnick, consultor do Conselho Americano de Imigração, argumenta que, com 13 a 15 milhões de migrantes sem documentos nos EUA (e não os 20 milhões que Trump cita sem fontes em seus discursos), a conversa sobre deportações em massa "não é realista".

Dezenas de milhares de funcionários precisariam ser contratados para trabalhar em centenas de centros de detenção e tribunais em todo o país, disse o advogado da organização sem fins lucrativos, o que seria extraordinariamente caro e demorado.

"Estimamos que levaria mais de uma década (para deportar 13 milhões de pessoas)", disse ele à AFP. "E isso apenas supondo que o Congresso financie o governo em cerca de um trilhão de dólares para executar essas deportações em massa".

Detalhes práticos à parte, o perfil das figuras escolhidas por Trump para assumir essa área mostra uma certa determinação por parte do magnata.

Um "czar da fronteira" se destacou entre as primeiras nomeações de Trump, poucos dias após sua vitória esmagadora em 5 de novembro.

Tom Homan foi o diretor do Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante o primeiro mandato de Trump. Ele supervisionou a política, muito criticada e de curta duração, de separar crianças e pais na fronteira com o México.