França utiliza todos os recursos para bloquear acordo UE-Mercosul, diz ministro

A França mobiliza "todos os meios" para bloquear a adoção do acordo entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul, afirmou nesta quinta-feira (14) o ministro da Economia, Antoine Armand, no momento em que os agricultores franceses preparam novos protestos.

"Usamos todos os meios, inclusive meios institucionais e de votação a nível europeu, para que o (acordo do) Mercosul não seja aprovado na sua forma atual", disse Armand durante uma entrevista à SudRadio.

Líderes de toda classe política e do setor agropecuário da segunda maior economia da UE se mobilizaram, com uma unanimidade incomum, contra a assinatura do acordo, em nome da defesa da agricultura e do meio ambiente.