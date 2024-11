Human Rights Watch acusa Israel de 'crime de guerra' por 'transferência forçada' em Gaza

Nadia Hardman, pesquisadora da HRW, destacou que as conclusões do relatório de 172 páginas se baseiam em entrevistas com moradores de Gaza deslocados, imagens de satélite e relatórios públicos realizados até agosto de 2024.

Israel rejeitou as alegações da ONG, afirmando que esta conclusão é "totalmente falsa".

"Vez ou outra, a retórica da Human Rights Watch sobre o comportamento de Israel em Gaza é completamente falsa e longe da realidade", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein, no X.

Embora Israel afirme que o deslocamento é justificado pela segurança de civis ou por imperativos militares, Hardman observou que "Israel não pode simplesmente depender da presença de grupos armados para justificar o deslocamento de civis".

"Israel teria que demonstrar em todos os casos que o deslocamento de civis era a única opção" para cumprir o direito humanitário internacional.

Segundo a ONU, 1,9 milhão de palestinos foram deslocados em Gaza até outubro de 2024.