Segurança de dados pessoais 'não é negociável', diz CEO do TikTok

O aplicativo de vídeos curtos, que possui mais de 1 bilhão de usuários, enfrenta a possibilidade de ser banido nos Estados Unidos caso não mude de proprietário - atualmente a empresa chinesa ByteDance - conforme estipula uma lei que entrará em vigor no início de 2025.

Segundo Washington, a ByteDance atende a solicitações do governo chinês para acessar dados de usuários americanos, inclusive cedendo a pressões para censurar ou promover conteúdos específicos na plataforma.

No entanto, Chew insistiu na "transparência" do TikTok e sua "disposição" para solucionar os desafios de segurança "com todas as partes interessadas". "Vamos proteger a liberdade de expressão em termos de proteção de dados", assegurou.

O diretor executivo destacou que a empresa já investiu 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,7 bilhões) para proteger essas informações nos Estados Unidos, onde tem 170 milhões de usuários.

O TikTok também é alvo de processos em 14 estados americanos que acusam a plataforma de atrair jovens com funções viciantes, causando danos à saúde mental e violando sua privacidade.

"Tenho três filhos e sinto profundamente essa responsabilidade. Tenho orgulho das medidas de proteção implementadas pelo TikTok", disse Chew, destacando que a rede social não permite usuários com menos de 13 anos.