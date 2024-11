Nikolas diz que vai apoiar projeto de Boulos para reduzir supersalários

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que vai apoiar o projeto de lei que Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentará para reduzir supersalários no Executivo, Legislativo, Judiciário, e no Ministério Público.

O que aconteceu

Nikolas afirmou que vai propor também a extinção do fundo eleitoral. O deputado alfinetou Boulos ao citar que o psolista utilizou R$ 80 milhões da reserva em sua campanha para Prefeitura de São Paulo. "Espero contar com o apoio de toda a esquerda nisso tudo para que não fique só em falácias", escreveu no X (ex-Twitter).

O deputado afirmou que projetos semelhantes foram apresentados e nunca avançaram. "Farei minha parte para que não resulte em populismo barato sem efetivo, a nova estratégia política progressista", disse.