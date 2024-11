Painel de eficiência de Elon Musk busca equipe de "QI elevado" e planeja transmissões ao vivo

Ramaswamy disse no X na sexta-feira que as transmissões semanais ao vivo começarão em breve. Antes da eleição presidencial da semana passada, Ramaswamy, que é empresário do ramo farmacêutico, e Musk falavam sobre governo e a cultura americana em transmissões ao vivo no X, que é de propriedade de Musk.

Na quinta-feira, os dois solicitaram currículos de "revolucionários com QI super alto e a favor do Estado mínimo dispostos a trabalhar mais de 80 horas por semana em cortes de custos nada glamorosos". O apelo foi postado no X por uma conta nova do painel de eficiência.

Em um discurso na quinta-feira à noite em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse que o órgão emitirá relatórios individuais sobre seu trabalho e "um grande relatório" no final, que está previsto para 4 de julho de 2026.

Ramaswamy tem falado frequentemente sobre os segmentos do governo dos EUA em que ele vê a necessidade de mudanças extensas.

Por exemplo, ele disse no X na sexta-feira que há muita burocracia levando a menos inovação e a custos mais altos na Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), na Comissão Regulatória Nuclear e em "inúmeras outras agências de 3 letras".

Não ficou claro se o painel será um órgão oficial do governo ou um grupo consultivo externo. Comissões federais são obrigadas a realizar audiências públicas.