Itália protesta contra Israel por projétil não detonado que atingiu base italiana no Líbano

A declaração italiana disse que Saar havia "garantido uma investigação imediata" sobre o incidente com o projétil.

Estabelecida por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU em 2006, a missão da ONU de 10.000 homens está estacionada no sul do Líbano para monitorar as hostilidades ao longo da "linha azul" que separa o Líbano de Israel.

Desde que Israel lançou uma campanha terrestre no Líbano contra os combatentes do Hezbollah no final de setembro, a UNIFIL acusou as Forças de Defesa de Israel de atacar deliberadamente suas bases, inclusive atirando em soldados da paz e destruindo torres de vigilância.

(Reportagem de Angelo Amante)