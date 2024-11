Dois foguetes de sinalização caem perto da casa de Netanyahu

O Hezbollah declarou "total, completa e única responsabilidade pela operação de Cesareia [...] contra o criminoso de guerra Netanyahu", disse Mohamad Afif, responsável do grupo pelas relações com a imprensa.

Israel lançou em setembro uma ofensiva militar no Líbano com o objetivo de neutralizar o Hezbollah nas regiões fronteiriças do sul do país e permitir o retorno dos cerca de 60.000 habitantes que deixaram o norte de Israel após mais de um ano de fogo cruzado na fronteira.

O movimento libanês abriu um novo front contra Israel em solidariedade com o Hamas após o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque desse movimento islamista palestino em solo israelense.

mib-phy/vl/js/bc/ic

© Agence France-Presse