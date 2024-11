Milei tenta representar o que Trump significa nos EUA, diz pesquisadora

Brasil considera estar próximo de 'cumprir missão' no G20 apesar de Milei da Argentina, conta Raquel Landim

Fontes do Itamaraty explicam que já há documentos acordados por todos, inclusive pelos argentinos, sobre três temas prioritários para o governo brasileiro: combate à fome e à pobreza, reforma da governança global e combate à mudança climática/apoio à transição energética, segundo apuração da colunista Raquel Landim.

Conversei com fontes no Itamaraty que avaliam que o Brasil está perto de cumprir sua missão na presidência do G20 a despeito dos obstáculos colocados pela Argentina, sob comando do presidente Javier Milei.

