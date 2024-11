Manifestantes realizam marcha pró-Palestina antes do G20 no Rio de Janeiro

Os manifestantes, alguns dos quais usavam a kufiya, tradicional lenço palestino, empunhavam bandeiras palestinas e cartazes com slogans como "Ruptura das relações Brasil-Israel", exigindo que os aliados deixem de financiar as ofensivas militares israelenses em Gaza e no Líbano.

"A gente está aqui para fazer um contraste mesmo com essa cúpula do G20", disse Tania Arantes, de 60 anos, integrante de um dos sindicatos brasileiros que organizou o protesto, acrescentando que também abordava outros temas da agenda de esquerda, como a luta contra a pobreza e o combate às mudanças climáticas.

Outro manifestante, Giancarlo Pereira, veterinário de 43 anos, afirmou que os temas estavam relacionados à causa palestina "São os mesmos países, os grandes empresários que fomentam a guerra (de Israel em Gaza no Líbano) e também são os bilionários do mundo ".

Outra manifestação organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para destacar a falta de esforços dos países ricos no combate às mudanças climáticas, estava programada para o Rio de Janeiro.

As manifestações acontecem enquanto ativistas, ONGs e organizações da sociedade civil participam no Rio de um fórum de discussão prévio à cúpula do G20 promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O chefe de Estado brasileiro vai receber uma lista de pontos de ação elaborada nesse evento, que será apresentada nos debates da cúpula de líderes.