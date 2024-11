Com Biden e Xi Jinping juntos, Brasil quer usar G20 para destravar COP29

Democratas tentam amplificar recado. Visando a um último aceno à comunidade internacional antes de passar o bastão a Donald Trump, a gestão Biden busca reforçar a marca de liderança climática que o presidente americano buscou criar no início do mandato, registrando sua diferença em relação a Trump.

Os mais ricos e os mais difíceis estarão no Rio de Janeiro. É com esse entendimento que a diplomacia brasileira busca aproveitar a reunião dos Chefes de Estado do G20 para destravar a COP29 do Clima da ONU.

De olho em azeitar o caminho para a COP30 do Clima da ONU. O encontro deve ser presidido pelo Brasil no final de 2025. Assim, o Itamaraty tenta buscar no G20 uma solução política para a nova meta de financiamento climático, que é também a condição para que países definam metas climáticas mais altas no próximo ano e indiquem um final bem-sucedido para a COP30. Como em um efeito dominó.

Novas estratégias

Abrindo caminho para um entendimento coletivo. A pavimentação dessa ideia começou com a mobilização de ministros das pastas econômicas dos países do G20 em torno de uma declaração sobre finanças climáticas, que foi assinada em Washington no final de outubro.

Valores maiores e novas estratégias de financiamento. O texto mostra consenso não só sobre a necessidade de aumentar os valores dos recursos a serem mobilizados para a agenda climática, como também sobre outras estratégias de financiamento, especialmente a reforma da arquitetura financeira multilateral para alinhá-la com os objetivos climáticos e o desenvolvimento sustentável.