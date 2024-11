Hezbollah anuncia a morte de seu chefe de imprensa em bombardeio israelense em Beirute

O movimento islamista libanês Hezbollah anunciou neste domingo (17) a morte de seu responsável de imprensa em um "bombardeio" israelense que, segundo uma fonte de segurança, atingiu o centro de Beirute algumas horas antes, causando quatro mortos.

A milícia pró-iraniana anunciou em um comunicado a morte "do grande líder midiático [...] Hajj Mohamad Afif al Nabulsi, responsável pelas relações com os meios de comunicação" do Hezbollah, "em um criminoso bombardeio sionista".

