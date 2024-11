França vence Itália (3-1) e termina em 1º do grupo na Liga das Nações

Depois de empatar em 0 a 0 com Israel em Paris, o time do técnico Didier Deschamps precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença no estádio Giuseppe Meazza para conseguir a primeira posição, o que evita um confronto com os demais líderes nas quartas de final.

Com pouco mais de 30 minutos de jogo, o objetivo estava encaminhado, com um gol logo no início de Rabiot, que mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio, e uma cobrança de falta de Lucas Digne que bateu na trave e nas costas de Vicario antes de entrar.

A Itália ainda reagiu ainda antes do intervalo marcando com Andrea Cambiaso (35'), que devolvia a liderança à equipe, mas no segundo tempo Rabiot marcou novamente de cabeça, aproveitando outro escanteio cobrado por Digne.

O goleiro francês Mike Maignan salvou nos acréscimos uma tentativa de Moise Kean (90'+5) que poderia novamente inverter as posições.

No outro jogo da chave, Israel derrotou a Bélgica por 1 a 0, mas não evitou o rebaixamento para a Liga B. E os 'Diabos Vermelhos' completaram uma preocupante fase de grupos, com apenas uma vitória, quatro derrotas e um empate.

A Liga das Nações continuará em março de 2025, com as quartas de final e os playoffs de acesso e rebaixamento entre as Ligas A, B, C e D.