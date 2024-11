Na contramão da 'taxa das blusinhas', Milei triplica limite de importações

No Brasil, governo fez o movimento inverso. Um projeto de lei aprovado no primeiro semestre criou uma cobrança de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Essa cobrança ficou conhecida como "taxa das blusinhas".

Criação de taxa no Brasil foi polêmica

Proposta foi tema de debates entre governo e Congresso. O principal alvo do texto eram sites como AliExpress, Shein e Shopee, que ganharam notoriedade entre os brasileiros por praticarem preço abaixo da média para vários produtos.

Varejistas do país alegavam concorrência desleal. Além disso, a criação da taxa interessava ao governo por aumentar a arrecadação na casa dos R$ 30 bilhões até 2027.

Até então, era possível comprar produtos nessa faixa de preço sem pagar nenhum imposto. Para isso, as empresas usavam pessoas físicas como remetentes.

Lula (PT) era contra, mas acabou sancionando o texto. O presidente chegou a dizer que a nova taxa se tratava de uma escolha "equivocada". Mas, no fim, deu sua assinatura em favor do projeto no fim de junho.